Il Sindaco di Stintino nel direttivo della Comunità del Parco dell’Asinara

STINTINO – Il 6 Settembre è stata istituita formalmente la Comunità del Parco nazionale dell’Asinara, organo di programmazione e indirizzo del quale fanno parte il Presidente della Regione, Christian Solinas, l’Amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, e il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas. Durante l’istituzione dell’organo sono stati designati i rappresentanti del Parco che fanno capo alla Regione nel Consiglio direttivo: ricopriranno la carica Rita L. Vallebella, Giancarlo Acciaro, Patrizia Madeddu e Massimo Mulas.

“Sono felice ed orgogliosa di poter rappresentare la comunità di Stintino nel consiglio direttivo – dichiara il Sindaco di Stintino Rita L. Vallebella -. Fin da subito ci siamo impegnati attivamente per il Parco nazionale dell’Isola dell’Asinara, in un’ottica virtuosa di rete e sinergia con le altre realtà presenti sul territorio. Un’adeguata pianificazione per la gestione e la promozione del territorio sarà per noi un’azione essenziale, e a partire da ora avremo l’opportunità di portare idee e progetti all’interno del direttivo della Comunità del Parco nazionale dell’Asinara con impegno ed tanto entusiasmo.”