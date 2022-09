Tutto pronto per Alghero Music Spotlight

ALGHERO – Ttutto pronto ad Alghero dove venerdì 9 e sabato 10 settembre all’Anfiteatro Ivan Graziani si terrà la 1^ Edizione dell’Alghero Music Spotlight, eventi e concerti alla scoperta della musica attuale: Cancelli e botteghino aperti dalle ore 18.30 a Maria Pia, inizio concerti ore 20.45. Cancelli aperti dalle ore 18.30 all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero nel weekend, per quello che sarà un vero e proprio happening musicale che accompagnerà il pubblico presente fin nella notte algherese con i concerti di Ariete, Fulminacci, Angelina Mango, Gaia, Mr.Rain e Venerus.

Appuntamento venerdì 9 e sabato 10 settembre per la 1^ edizione dell’Alghero Music Spotlight (inizio concerti ore 20.45). Per sopraggiunti e imprevisti problemi tecnici, domenica 11 settembre non si terrà la 3^ serata del Festival. I biglietti acquistati potranno essere convertiti per una delle altre date del festival oppure sarà possibile chiedere il rimborso secondo le modalità indicate dai circuiti d’acquisto. I concerti con La Rappresentante di Lista, Ditonellapiaga e Caffelatte potranno essere realizzati nei prossimi mesi: la Fondazione Alghero è già al lavoro per definire la programmazione musicale che accompagnerà la Riviera del Corallo all’estate 2023.

Ad aprire le serate del Festival, che vede la collaborazione di Sella&Mosca, Bayou Club Events, iCompany, i 4 vincitori del contest dedicato ai giovani talenti musicali, al quale hanno partecipato ben 538 artisti emergenti.

Venerdì 9 si esibiranno Sajittario, cantautore milanese con sfumature indie/pop, e Khris Cobain (Arbus – SU) artista sardo che ha già avuto l’opportunità di condividere la scena con artisti come Sfera Ebbasta, Lo stato Sociale, Coez, Nitro e molti altri.; sabato 10 saliranno invece sul palco di Maria Pia in apertura della serata Iosonorama, cantautrice napoletana che nel 2022 ha collezionato già una semifinale al Premio Fabrizio De André e la finale di Musicultura, vincendo il premio della serata come migliore performance, e i Trigaríu (Sant’Antioco – SU), duo sardo che porta sul palco canzoni che hanno come filo comune l’intimismo e l’esistenzialismo, temi principali delle notti malinconiche di entrambi.

Durante le serate dell’Alghero Music Spotlight sarà possibile degustare i vini della cantina Sella&Mosca e ricevere informazioni sui prodotti vitivinicoli, mentre per tutti i partecipanti che hanno acquistato il ticket d’ingresso è riservato un brindisi di benvenuto.