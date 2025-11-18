Il comico sassarese Manuel Soro sbarca a Zelig

SASSARI – La storia della comicità italiana si arricchisce di un nuovo capitolo. Manuel Soro, poliedrico artista di Sassari – comico, regista e fumettista – è pronto a salire sul palco storico dello Zelig di viale Monza a Milano per il suo primo special.

Manuel Soro sarà in scena con il suo spettacolo “ONE MANuel SHOW” martedì 18 novembre 2025 alle ore 20:45. Lo spettacolo arriva a Milano dopo le fortunate anteprime presentate a Sassari tra settembre e ottobre.

L’umorismo affilato di Manuel Soro affonda le radici in una carriera artistica iniziata molto presto. Gli inizi da regista: Soro ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 16 anni, realizzando i suoi primi cortometraggi comici mentre studiava al Liceo Artistico “F. Figari” di Sassari. Questi primi lavori gli hanno garantito diverse partecipazioni a festival cinematografici nazionali e internazionali. La fase Skabaret: Parallelamente, ha coltivato la comicità con la sua band, gli Skarasound, creando un genere che lui stesso definisce “skabaret”, un mix di musica ska e sketch comici. La stand-up: Due anni fa, Soro ha iniziato il percorso nella stand-up comedy, esordendo negli open mic organizzati dal collettivo “Stand-up Comedy Sardegna” al Tical Music Pub di via Zanfarino a Sassari.

Da quelle prime routine, Soro ha rapidamente conquistato spazio in line-up e spettacoli, perfezionando il suo stile fino a ultimare il suo primo lavoro completo: “ONE MANuel SHOW”, della durata di un’ora.

Un palco leggendario. Calcando le tavole dello Zelig Cabaret, Manuel Soro si unisce alla tradizione di artisti che qui hanno scritto la storia della comicità italiana, tra cui: Claudio Bisio, Aldo, Giovanni e Giacomo, Enrico Bertolino, Ficarra e Picone, Elio e le Storie Tese, Paolo Rossi. Lo Zelig, il luogo dove la comicità diventa istituzione, è lo scenario perfetto per l’umorismo surreale e la visione registica dell’artista sassarese. Manuel Soro dichiara: “Quand’ero bambino e dicevo scemenze mi dicevano sarcasticamente: ‘ahahahahah, simpatico, perché non vai a Zelig?’ — Ecco fatto.”