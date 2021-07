Il Carlos V nel portfolio Smy Hotels

ALGHERO – Una nuova struttura entra a far parte del portfolio Smy Hotels: si tratta dello Smy Carlos V Alghero, primo hotel 5 stelle della catena alberghiera spagnola nata nel 2018. Dopo il primo hotel in Portogallo – lo Smy Lisboa, che aprirà il 1° di agosto -, il gruppo creato da Ovidio Andrés, fondatore anche di Logitravel, prosegue nella sua politica di espansione e aumenta l’offerta alberghiera in Italia, con 7 strutture nella penisola di cui 2 in Sardegna, dopo il recente ingresso dello Smy Sighientu Thalasso & Spa di Marina di Capitana, aperto la scorsa settimana.

Lo Smy Carlos V Alghero, già con le insegne SMY, è un complesso turistico fronte mare sulla costa nord occidentale della Sardegna, a pochi minuti da Alghero, in una posizione che domina l’area di Capo Caccia. Dispone di 177 camere di diversa tipologia, palestra, ristorante vista mare, due piscine (una delle quali con acqua di mare) e della Spa Aquada con una grande piscina idroterapica, bagno turco e sauna.

Smy Hotels sta inoltre ultimando un piano di ampliamento per aggiungere ulteriori 13 unità entro l’anno, portando la disponibilità totale a 190 camere e sono previste anche importanti opere di miglioramento degli spazi esterni, della piscina principale e della spa.

L’Italia è uno dei mercati principali per Smy Hotels, società con sede a Maiorca, che sta trattando l’ingresso di nuove strutture anche a Roma e in altri paesi chiave del Mediterraneo e isole, in particolare, la società sta valutando località di forte richiamo turistico come Tenerife. Il gruppo conta attualmente 11 hotel di 4 e 5 stelle situati nei paesi del bacino del Mediterraneo (Spagna, Italia, Grecia e Tunisia) e ha appena firmato l’ingresso del suo primo hotel in Portogallo, lo Smy Lisboa.