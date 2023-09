Grotta Verde, “Grande valore speleo-archeologico e turistico”

ALGHERO – “Una giornata storica per Alghero e per l’EcoMuseo del Parco di Porto Conte, con la consegna dei lavori per conservare, valorizzare e rendere fruibile la bellissima Grotta Verde.

Conservazione ambientale e creazione di nuove occasioni di sviluppo saranno le parole d’ordine, con l’introduzione di un nuovo sito dall’inestimabile valore naturalistico e archeologico. Un risultato che va a rafforzare Alghero nel progetto di valorizzazione dell’archeologia preistorica.

La Grotta Verde ha un altissimo valore speleo-archeologico e conserva nei suoi profondi laghi gli ambienti più spettacolari. L’acqua ricopre spazi un tempo vissuti dall’uomo, come testimoniato dai graffiti rinvenuti, risalenti al Neolitico antico.

Una chicca: proprio la Prof.ssa Giuseppa Tanda, oggi alla guida del progetto di riconoscimento UNESCO, ha realizzato importanti studi sulla presenza umana nella Grotta!

Un ringraziamento sentito a tutta la struttura del Parco, allo studio di progettazione e alle imprese che lavoreranno alla realizzazione dell’intervento”.

Alessandro Cocco, assessore al Turismo