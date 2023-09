Grotta Verde, “Ottimo lavoro del Parco, occasione unica”

ALGHERO – “L’avvio dei lavori per la prossima fruizione della Grotta Verde rappresenta un’ottima notizia per Alghero – dichiara il presidentedella commissione consiliare Ambiente Christian Mulas, “il Parco di Porto Conte e tutto il territorio. Fra un anno, salvo imprevisti, questa area della Sardegna avrà a disposizione un importante sito archeologico, culturale, ambientale e dunque turistico che fungerà da impulso per le economie locali e dovrà fungere da occasione per creare diversi posti di lavoro vista la notevole richiesta di lavoro che c’è ad Alghero e non solo anche per le diffuse difficoltà che ci sono in tutti i comparti produttivi”. Questa notizia certifica, ancora una volta, il buon lavoro dell’attuale gestione del Parco con anche il Direttore Mariani che, nonostante diverse difficoltà, sono riusciti a portare al traguardo diverse progettualità. Certo, come UDC e gruppo consiliare ribadiamo che siano necessarie più connessioni con i rappresentanti del territorio e in particolare con le espressioni politiche, e non solo, però guardiamo il lato positivo e vediamo un Parco che fa grandi passi avanti e che fra pochi mesi avrà in dote un sito che produrrà notevole sviluppo permettendo allo stesso Ente di poter aumentare la sua crescita. Ora avanti con le altre progettualità e con le azioni volte a rilanciare l’agro, le imprese enogastronomiche e gli ecoistemi esistenti coniugando sempre tutela ambientale, naturalistica e lo sviluppo economico”.

Christian Mulas, presidente della commissione Parco e Amp