Grazie ad un intuizione dell’assessore Daga, rinasce Villa Maria Pia: le parole del presidente Pirisi | video

ALGHERO – Villa Maria Pia rinasce. Dopo un periodo di inutilizzo e perfino abbandono, grazie ad un’intuizione dell’assessore Enrico Daga e al suo impulso, fatto proprio immediatamente dal presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, la splendida e storica struttura diverrà, almeno in parte, sede della massima assise cittadina. Certo, questo certifica i gravi e pesanti ritardi nell’ultimazione dei lavori di riqualificazione della naturale Casa Comunale di viale Columbano, ma, grazie a questa scelta, almeno (per un po’) il Consiglio Comunale non sarà più affetto da “nomadismo”, fatto più unico che raro.

In occasione dell’apertura ufficiale, abbiamo sentito il Presidente Pirisi che annuncia la prima assemblea civica per fine maggio (28 e 29) oltre l’avvio delle commissioni che dovranno tenersi proprio a Villa Maria Pia luogo dove, per indicazione dell’assessore Daga e dello stesso Pirisi, si potranno ospitare anche appuntamenti e manifestazioni culturali e artistiche oltre che, almeno così era stato annunciato, le assemblea del Parco di Porto Conte.

ECCO LE PEROLE DEL PRESIDENTE MIMMO PIRISI

https://www.youtube.com/watch?v=S5_gQ7bIC_8