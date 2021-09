Grande nuoto a Porto Conte, campioni, folla e premi | le foto

ALGHERO – Ieri grande nuoto ad Alghero. La spiaggia ha ospitato l’8^ edizione del campionato italiano di nuoto paralimpico in acque libere e 8^ Freedom in Water. Manifestazioni che, grazie anche al clima estivo e al supporto organizzativo della Griglieria Meloni, hanno ottenuto un ottimo risultato con l’Amministrazione che, alla presenza del Sindaco Conoci, è stata premiata nelle persone degli assessori allo Sport Maria Grazia Salaris e all’Ambiente Andrea Montis. Riconoscimento anche al Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, organismo che è sempre più il motore degli eventi della Riviera del Corallo, e alla dott.ssa Lina Bardino, componente del Cda del Parco di Porto Conte, da sempre vicino alle manifestazioni che coniugano sostenibilità, sport e attrazione turistica. Intanto inizia l’attesa per la tappa del campionato che si terrà il 9 ottobre sempre nel golfo di Porto Conte con la rinnovata presenza dei più grandi nuotatori in circolazione, tra cui Paltrinieri.