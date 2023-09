Governo, dal Ministro Salvini 5milioni per le strade danneggiate da alluvioni

CAGLIARI – Sono stati approvati ieri in Senato, in sede di conversione, una serie di emendamenti al Dl Asset, il pacchetto di norme approvato lo scorso agosto e che reca norme in materia di attività economiche e finanziarie e di investimenti strategici. Nell’ambito di competenza del Mit, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, sono state inserite norme volte alla semplificazione e allo snellimento delle lungaggini burocratiche. In particolare per la Sardegna sono stati stanziati 5 milioni di euro per la ristrutturazione delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del maggio 2023.

“Sono diversi gli emendamenti approvati ieri in Senato, proposti dal Ministero guidato da Matteo Salvini che riguardano la Sardegna” – dichiara Michele Pais, presidente del Consiglio regionale e coordinatore regionale della Lega Sardegna – “In primo luogo i 5 milioni stanziati per l’alluvione che aveva devastato il Mejlogu e il Goceano, provocando grande apprensione e difficoltà per i paesi di Banari, Siligo e Bonnannaro, tra gli altri. Queste azioni si sommano a quelle messe in campo in materia di dissesto idrogeologico dall’assessore regionale ai lavori pubblici Pierluigi Saiu”.

“Ma non solo – continua Pais – si introduce finalmente un criterio uniforme per l’aggiornamento dell’indice ISTAT dei canoni per le concessioni demaniali marittime, a sostegno di un settore strategico per l’economia sarda che ha conosciuto nell’ultimo anno un incremento del 25 per cento del valore dei canoni”.

“Inoltre sono stati stanziati 37 milioni per l’autotrasporto, un settore colpito fortemente dall’aumento del prezzo dei combustibili – conclude Michele Pais – a copertura del rinnovo del parco veicolare e la rottamazione dei veicoli più inquinanti”.