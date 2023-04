Gioventù Nazionale Alghero, Pasqua dal cuore Tricolore

ALGHERO – Il Nucleo di Gioventù Nazionale di Alghero si impegna a portare un po’ di gioia nella vita dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Alghero. Domenica 2 Aprile verrà organizzata una raccolta di uova di Pasqua e giocattoli per i bambini malati. La raccolta si terrà in via San Agostino 101/105 davanti al supermercato del quartiere San Agostino, dalle ore 11:00 alle ore 12:30. I partecipanti saranno invitati a portare uova di cioccolato, confezioni di dolci pasquali e giochi nuovi o in buono stato, che saranno donati al reparto di pediatria dell’ospedale di Alghero.

La sezione locale di Gioventù Nazionale spera che questa iniziativa possa portare un sorriso sui

volti dei bambini ricoverati e rendere questa Pasqua speciale per loro. La solidarietà e l’aiuto

verso chi ha bisogno sono valori fondamentali che Gioventù Nazionale vuole trasmettere ai

giovani e a tutta la città.

Tutti sono invitati a partecipare a questa raccolta di beneficenza e a fare la loro parte per

migliorare la vita dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria di Alghero.

Per maggiori informazioni contattare Gioventù Nazionale di Alghero attraverso le pagine social,

o per mezzo dell’indirizzo di posta elettronica gioventunazionale.alghero@gmail.com