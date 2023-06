Giovane algherese scommette su Piazza dei Mercati, apre il Bar Tambè

ALGHERO – Ridare anima e vita a Piazza dei Mercati, promuovendo prodotti locali e inclusività in un nuovo locale: è la mission di Pietro Delogu, giovane imprenditore algherese che ha deciso di aprire il També Alghero – Aperitif Bar & Food, rilevando degli spazi che risultavano fermi da tempo.

Nonostante la giovane età – ha solo 22 anni – Pietro ha le idee chiare e ha deciso di cogliere una sfida importante. La sua volontà è quella di restituire alla città uno dei suoi spazi di incontro più rappresentativi, attraverso una presenza quotidiana e l’apertura di un locale che diventi uno spazio per iniziative musicali, culturali e gastronomiche.

«Credo che Piazza dei Mercati sia uno degli angoli più interessanti e suggestivi della mia città. Negli ultimi anni è stata un po’ lasciata a sé stessa: amo molto Alghero e perciò, quando si è presentata l’opportunità di gestire questo locale, ho deciso di correre il rischio e coglierla».

Sin dall’inizio il giovane imprenditore si è adoperato per ripristinare gli spazi circostanti il bar, intervenendo su alcune situazioni di degrado: «Perché venga frequentato, un luogo deve avere un bell’aspetto e un’aria sicura. I primi giorni sono stati complicati, ho dovuto confrontarmi con situazioni molto “particolari” e delicate: ho deciso di rimboccarmi le maniche, pulire tutto e provare a restituire alla città un luogo dove potersi rilassare, bere qualcosa e passare dei bei momenti, in tranquillità».

Una volta ripristinati gli spazi, Pietro ha iniziato a dedicarsi alla proposta di També. «La nostra proposta va dalla colazione al pranzo, passando per gli aperitivi. Abbiamo scelto di puntare principalmente sui prodotti locali, per premiare le eccellenze di Alghero e della Sardegna, puntando in particolare sugli aperi. In più, avremo un occhio di riguardo per tutte le persone che – come me – hanno delle intolleranze alimentari e non sempre trovano ciò che possono mangiare: qui ci saranno delle proposte anche per loro».

Oltre a essere un luogo di incontro e piacere per la comunità locale e i visitatori, il bar També vuole proporsi come un promotore della cultura locale attraverso eventi e degustazioni, ora in fase di programmazione.

La storia di Piazza dei Mercati è quella di un luogo altamente suggestivo ma dalla vita tormentata: nel corso dell’ultimo anno, con l’apertura degli uffici INPS e una nuova gestione dei parcheggi, questo spazio cerca un nuovo slancio che può diventare realtà anche grazie alla forza di volontà di un giovane algherese.

«Spesso si parla della mia generazione come quella di chi “non ha voglia di lavorare” o di mettersi in gioco. Credo che invece non sia così, e nel mio piccolo vorrei provare a dimostrarlo. L’apertura di També vuole essere un atto d’amore verso la mia città e un modo per far capire che anche noi giovani siamo capaci di darci da fare sul serio».

Il També Alghero – Aperitif Bar & Food ha aperto proprio in queste settimane: chi volesse venire a visitarlo può farlo e restare in contatto sui social, cercando Tambe_Alghero su instagram.