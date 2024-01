Giornate per i vaccini ad Alghero e Sassari

SASSARI – “Sono in programma domani, sabato 20gennaio, ad Alghero e Sassari gli appuntamenti dell’Open Day vaccinale organizzati dalla Asl di Sassari nel territorio del Nord Ovest della Sardegna.

Durante le giornate in programma la popolazione, in maniera gratuita e senza prenotazione, potrà richiedere la somministrazione dei vaccini. E’ necessario presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria; per i minorenni è necessario essere accompagnati da un genitore.

La Asl di Sassari, visto l’incremento dei ricoverati con patologie respiratorie nelle strutture ospedaliere, ha organizzato gli Open Day vaccinali per offrire alla popolazione la possibilità di vaccinarsi per proteggersi dall’influenzale e dal covid; inoltre a seconda delle indicazioni che verranno fornite dagli operatori sanitari sarà possibile richiedere o prenotare anche la vaccinazione per il pneumococco e per l’herpes zooster

A secondo dal paziente alcuni vaccini possono essere somministrati in contemporanea, per gli altri sarà invece data la possibilità di programmarli: sarà il personale in servizio, caso per caso, a consigliare la miglior strategia di somministrazione.

Si ricorda che la vaccinazione anticovid19 e quella influenzale sono offerte, nella formulazione aggiornata per le varianti di questa stagione autunno-inverno, e sono raccomandate per le persone over 60, per chi ha fragilità, patologie croniche o immunodepressione, e per le donne in gravidanza.

Il vaccino antipneumococco è invece consigliato per gli over 65 e per i soggetti fragili.

Date Open Day

20 gennaio 2024, dalle ore 09.00 alle 18.00

Servizio di Igiene e sanità pubblica, in via Paoli n. 32, Alghero

20 gennaio 2024, dalle ore 09.00 alle 18.00

Palazzina G, struttura sanitaria Rizzeddu, in via Rizzeddu n. 21, Sassari

27 gennaio 2024, dalle ore 09.00 alle 18.00

Servizio igiene e sanità pubblica, presso ospedale, viale Madonna di Seunis Thiesi

L’accesso è libero, non serve prenotazione, verranno vaccinati tutti gli utenti che arriveranno entro 30 minuti dalla chiusura dei lavori.