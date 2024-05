“Circonvallazione e 4 Corsie, soddisfatto per il contributo essenziale della Lega”

ALGHERO – Avanti coi lavori della Circonvallazione. Dopo anni si vede la possibilità che almeno il tratto tra l’ingresso di Alghero zona Carmine e Valverde possa essere ultimato. Nella speranza, però, che si arrivi almeno a completare questa porzione ovvero fino a viale della Resistenza.

Sulla questione c’è un commento da parte dell’ex-presidente del Consiglio Regionale e attuale candidato consigliere comunale per la Lega, Michele Pais. “Circonvallazione di Alghero, soddisfatto per aver contribuito dalla Regione a completare il finanziamento dell’opera. Così come la 4 corsie Alghero-Sassari in cui si è approntato il cantiere. Da incompiute decennali a realtà! Questa è la politica dei fatti della Lega, che propongo ai miei concittadini”, così chiude Pais.