Emozioni in Riviera, domenica 19 maggio è “Luci di Corallo”

ALGHERO – Emozioni in Riviera si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato all’oro rosso di Alghero. “Luci di corallo”, questo il nome del format che prende il via domenica 19 Maggio, è curato dall’AMP Capo Caccia Isola Piana

Una serata dedicata ad una delle grandi eccellenze del nostro territorio: “il Corallo”, l’oro rosso di Alghero. Il mondo del Corallium Rubrum e le attività storiche tra cui la pesca, manifattura e artigianato, che da oltre cento anni ruotano attorno a questa preziosa risorsa e unicità, saranno protagoniste dell’evento denominato “Luci di Corallo”.

L’appuntamento è per Domenica 19 Maggio alle ore 16.45 presso la Torre di San Giacomo, sede dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana e dell’esposizione museale Aquarium Rubrum, infatti, come noto quello spazio storico, ospita l’unico acquario di Corallium Rubrum vivo aperto al pubblico in Europa.

L’evento guiderà i partecipanti nella scoperta del contesto naturale del Corallo di Alghero e del suo profondo legame con la città, e proseguirà con un momento conviviale nella terrazza panoramica della Torre: qui, gli ospiti potranno degustare l’aperitivo con i prodotti delle aziende certificate del Parco e assistere alla dimostrazione della tradizionale lavorazione del Corallo ad opera di alcuni maestri artigiani. Un momento particolarmente suggestivo, accompagnato da un piacevole sottofondo musicale con un programma della giornata che prevede alle ore 16.45 l’accoglienza presso la Torre di San Giacomo, alle ore 17: visita del Museo Aquarium Rubrum e alle ore 18 l’aperitivo musicale in terrazza con i prodotti delle aziende certificate con il Marchio di Qualità della Rete dei Parchi e delle Aree protette, e questo in virtù dei loro standard qualitativi elevati e dell’attenzione all’ambiente e al territorio, e a dimostrazione di alcuni cicli dal vivo della lavorazione del Corallo. Per Prenotare il proprio posto bit.ly/LucidiCorallo Per maggiori info: 345 3699311 – 3479204197 . “Luci di Corallo”, inoltre, proseguirà con altri tre appuntamenti che ci accompagneranno fino al mese di Settembre.