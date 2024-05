Vecchia politica e candidati vecchi, è scontro tra Tedde e Cacciotto

ALGHERO – Centrodestra Civico Sardista. “Fa sorridere che il candidato Sindaco Cacciotto risponda parlando di progetti seri e cambio di prospettiva quando il suo Campo largo sta accogliendo a braccia aperte gli assessori del centrodestra all’Urbanistica, l’assessora ai Servizi Sociali e quello all’ambiente.

Noi la città che abbiamo in mente l’abbiamo progettata in questi mesi, insieme agli uomini e alle donne della coalizione che hanno ascoltato il territorio mentre il candidato Cacciotto si faceva tirare la giacchetta da centristi, ex riformatori e sinistra. Non dimentichiamo che, in questi tre mesi in cui la coalizione di centrodestra liberale sardista e civica ha iniziato a scrivere il programma frutto di un intenso lavoro di ascolto, il campo largo ancora non aveva certezza del candidato sindaco e tutto pensava fuorché al futuro della città. Oggi, conscia di non aver mai riunito cittadini e simpatizzanti ma solo possibili candidati e dell’aver dibattuto solo di nomi e incarichi, ha simulato una giornata di partecipazione.

E’ quindi evidente che il candidato Cacciotto porta avanti la vecchia politica, quella che simula coinvolgimento e condivisione postumi rispetto ad un programma già depositato per obbligo di legge. Questa è la vecchia politica che bara e assembla nel medesimo contenitore forze radicali e populiste con assessori e consiglieri del centrodestra cittadino al solo scopo di vincere le elezioni, pur nella consapevolezza che con questo assetto mai potrà amministrare.

Cosa risponderanno domenica ai cittadini che chiedono il PUC? Che l’amministrazione attuale non ha rispettato il programma ma nonostante questo accogliamo l’assessore responsabile?”.

Centrosinistra e Polo Civico Centrista (Progetto Alghero). “Gli attacchi di Tedde, attraverso le note stampa della sua coalizione, sono un metodo ben noto, in pieno old style, per cercare di affossare l’avversario anziché costruire per il bene delle cittadine e dei cittadini di Alghero – così la coalizione ‘Progetto Alghero’ che sostiene la candidatura a sindaco di Raimondo Cacciotto replica alle dichiarazioni rilasciate alla stampa nel pomeriggio dalla destra a guida Tedde – Ci limitiamo a consigliare di abbandonare per il proseguo della campagna le reazioni nervose e scomposte, anche perchè la città conosce da troppo tempo il metodo Tedde ed è stanca di questi atteggiamenti muscolari e di poca sostanza. Il candidato di destra dimostra di essere un disco rotto che ripete le stesse cose all’infinito perché non ha progettualità politica da raccontare alla città. Dal 2002 ha dimostrato che di questa città non gli importa nulla, gli interessa solo del suo cerchio magico o di quel che oggi ne rimane, ma ad Alghero non ha lasciato nulla, nessuna visione, nessuna prospettiva e nessuna progettualità. La nostra coalizione ha un progetto, che risponde alla città di oggi, ma costruendo il futuro, perché abbiamo una visione e una prospettiva che non si volge indietro, ma guarda solo avanti. A proposito di vecchia politica è evidente a tutti che il sistema che adotta il candidato della destra è volto solo ad attaccare anziché assumersi le sue responsabilità. Responsabilità che sono sotto gli occhi di tutti. Basti pensare che il partito di Tedde nell’amministrazione uscente è stato partito di maggioranza relativo con diverse deleghe: Bilancio, Finanze e Tributi, Demanio e Patrimonio Opere Pubbliche, Manutenzioni, Decoro e Verde Urbano, Rapporti con Alghero in House, Servizi Cimiteriali, Quartieri e Borgate e il risultato fallimentare è sotto gli occhi di tutti. Forse un bagno di umiltà sarebbe opportuno. Ci auguriamo infine che la campagna elettorale prosegua senza essere costretti a rimettere al proprio posto chi continua ad interpretare la politica con lo stile di chi pensa di vincere solo perchè la spara più grossa, tipico della destra che Tedde rappresenta”