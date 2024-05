Presentazione Tennis Club Alghero MP Finance B1

ALGHERO – Il Tc Alghero MP Finance si prepara all’esordio casalingo di domenica contro il Tc Treviglio presentandosi ufficialmente. Si è tenuta venerdì sera, nella club house del circolo di Maria Pia, la presentazione della squadra che partecipa per il secondo anno consecutivo al campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile.

Con il presidente Fabio Fois a fare gli onori di casa, coadiuvato dai componenti del Consiglio direttivo, sono stati presentati i ragazzi del vivaio Michele Fois, Cristiano Monte e Niccolò Serra, con il nuovo acquisto Juan Bautista Otegui. Oggi arriverà anche il romeno Sebastian Gima. La squadra è guidata dal direttore sportivo Marco Lelli e dal maestro Gino Asara.

Presenti come rappresentanti del main sponsor anche Giovanni Moscatelli e Giovanni Pirisi.

Il buffet e il brindisi d’augurio per una positiva stagione è stato curato dagli allievi dell’Istituto Istruzione Superiore “Piazza Sulis” di Alghero, guidati dai professori Ermanno Pirinu e Stefano Serra.