70esimo anniversario Movimento Scout, defibrillatore per il campo base

ALGHERO – Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, nato a Roma nel giugno 1954, compie 70 anni e per l’occasione sono stati organizzati eventi in tutte le Regioni Italiane ed in tutte le Comunità Masci Regionali. Anche la Comunità Masci di Alghero organizza l’evento nell’ambito dei festeggiamenti del 70° anniversario.

Il Masci Alghero 1 che opera nella chiesa di San Francesco sin dal 1988, è affidataria di una porzione di pineta in località Guttierrez, utilizzata prevalentemente da Gruppi Scout per le attività all’aperto, a disposizione di Associazioni, Enti, Parrocchie e quanti ne fanno richiesta per attività sociali. Per agevolare le attività dei fruitori del campo base scout ha deciso di dotarlo di un defibrillatore, indispensabile in caso di emergenza.

Per realizzare questo progetto la Comunità MASCI Alghero 1 ha organizzato, alcune attività di autofinanziamento, come pedalate amatoriali, festa di carnevale con pranzo di autofinanziamento, per la raccolta dei fondi necessari. Reperite le risorse necessarie è stato acquistato il Defibrillatore che verrà presentato in occasione della conferenza organizzata sabato 18 Maggio 2024 alle ore 17,30 presso sala conferenze del Convento di San Francesco, sede della Comunità MASCI Alghero 1.

Per l’occasione interverranno S.E. Mons. Mauro Maria Morfino Vescovo della Diocesi Alghero-Bosa, il Dott, Mario Conoci Sindaco del Comune di Alghero, L’Associazione “Oltre Il Cuore”, Il presidente della Commissione Sanità del Comune di Alghero Cristian Mulas e La Segretaria Regionale del Masci Anna Rita Casu. L’invito a partecipare è stato esteso a tutti gruppi Scout del territorio, alle autorità cittadine, alle associazioni di volontariato e a tutti coloro che si ritengono interessati. Dopo la benedizione del defibrillatore e gli interventi in programma la cerimonia si concluderà con un augurale brindisi.