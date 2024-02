“Giornata della memoria dimentica”, attacco di Pirisi

ALGHERO – “Imperdonabili ,indifendibili e mi fermo qui , se come ha detto il Sindaco di Alghero oggi a Fertilia è giusto e doveroso ricordare la tragedia e le sofferenza del popolo giuliano dalmata strappato dalle proprie terre native e come e giusto ricordare gli eccidi delle foibe, allo stesso tempo sarebbe stata giusto e doveroso celebrare il giorno della memoria è le sofferenza del popolo ebreo è di tutte le minoranza etniche, ma per quella ricorrenza il sindaco e l’amministrazione hanno fatto spallucce e in un silenzio assordante si sono dimenticati di celebrarlo neanche un comunicato neanche una cronache di fiori è neanche per rispetto della nostra cittadina onoraria liliana segre che con entusiasmo ha accettato l’onorificenza offerta dalla città di Alghero, oggi si è consumata una brutta pagina locale per compiacere forse a qualcuno, mi vergogno di essere cittadino algherese e amministratore se pur di opposizione di questa città, prima finisce questo calvario di brutte figure meglio sarà per tutti”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD