Giornata contro la violenza di genere, solidarietà del Consiglio

ALGHERO – “In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, che si celebra il 25 novembre, il Consiglio Comunale di Alghero vuole esprimere la propria solidarietà a tutte le vittime di femminicidio e violenza di genere.

I dati italiani degli ultimi anni sono preoccupanti in quanto sempre altissimi ma confortanti in quanto in diminuzione segno che le persone stato capendo finalmente l’importanza di non stare solo a guardare ma intervenire con tutti gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni e dalle associazioni partendo dell’educazione famiglia /scuola.

Il Consiglio Comunale di Alghero si impegna a sostenere le iniziative e le attività che promuovono la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, e invita tutti i cittadini a unirsi a noi in questo importante impegno.

Per l’occasione del 25 Novembre su mandato dell’intero consiglio comunale che ha approvato qualche mese fa un ordine del giorno (primo firmatario il consigliere Marco Colledanchise ) votato all’unanimità contro la violenza di genere è stato individuato tra i banchi del consiglio un ” posto occupato” un punto in un luogo simbolo che ricorderà sempre le vittime della violenza sulle donne”.

Il presidente del consiglio comunale

Mimmo Pirisi