Gas, erbacce e lavori: Cacciotto segnala

ALGHERO – Segnalazioni nell’ultimo Consiglio Comunale da parte di Raimondo Cacciotto. “Ormai l’11 marzo avevo riportato le richieste di diversi cittadini che si trovano alle prese con la sottoscrizione del contratto per il gas di città. Avevo chiesto che l’Amministrazione svolga una azione di informazione sulle procedure e sui tempi, chiarifichi le procedure tecniche e normative relative all’installazione dei contatori che, ad oggi, andrebbero posizionati sulle facciate esterne di case e condomini. L’assessore aveva condiviso questa preoccupazione e ipotizzava di convocare un incontro per chiarire questi aspetti e trovare soluzioni concrete e percorribili. Ad oggi non abbiamo avuto ulteriori notizie e chiedo aggiornamenti in merito;

“Nonostante le rassicurazioni degli assessori competenti negli ultimi consigli, continua ad essere lacunoso il servizio di sfalcio delle erbacce e di pulizia delle formelle. Interi quartieri sono invasi dalle erbacce, non si vede il decantato lavoro di programmazione. Chiediamo lumi e indicazioni sui tempi di intervento; così come, al di là degli scavi relativi ai lavori per servizi pubblici, le strade della città registrano un numero crescente di buche pericolose; chiediamo se vi sia un calendario di interventi in tal senso”.