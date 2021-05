Ordine pubblico ed erbacce, Sartore segnala

ALGHERO – Anche Pietro Sartore, come i colleghi consiglieri di opposizione, rende note, ricordandole anche al Presidente Salvatore, le segnalazioni dell’ultima seduta consiliare “Visto anche l’ultimo episodio di sabato scorso con una mega rissa avvenuta in Piazza dei Mercati che prelude quanto potrebbe verificarsi in estate, quali iniziative l’Amministrazione intende intraprendere per ridurre questi problemi di ordine pubblico e per ridurre gli atti di piccolo e grande vandalismo che troppo spesso si sono verificati nella nostra città l’estate scorsa, in particolare nei fine settimana”.

“Vorrei chiedere come sia possibile che alla fine di maggio si sia cosi indietro nello sfalcio delle erbacce e nella pulizia delle formelle. Siamo indietro in maniera visibile nella cura del verde, come già successo lo scorso anno e non si capisce perchè l’Amministrazione non sia riuscita a fare e a rispettare un cronoprogramma che non ci portasse ad avere la città in questo stato di incuria, proprio quando siamo alle porte dell’estate e all’avvio della stagione turistica. Presentare ai nostri ospiti la città in simili condizioni non è certo un bel biglietto da visita”.