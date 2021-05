Sanità e ciclabile Fertilia, Di Nolfo segnala

ALGHERO – Alcuni consiglieri comunali di opposizione rendono note tramite le loro segnalazioni effettuate nell’ultimo Consiglio Comunale. Situazione sanitaria in città. “Mi chiedo – scrive Valdo Di Nolfo – se corrisponda al vero che nel presidio ospedaliero del Marino siano stati richiamati dalla pensione e in prestazione aggiuntiva 4 anestesisti per garantire le sedute operatorie dell’ortopedia e dell’oculistica. Bene, è sicuramente una buona notizia. Ma mi chiedo perché solo ed esclusivamente al Marino e solo ed esclusivamente in ortopedia e oculistica. Tutti ben sappiamo quanto l’Ospedale Civile abbia una carenza cronica di queste figure. Tutti ben sappiamo quanto in Sala Operatoria, l’immediatezza e la tempestività dell’intervento siano fondamentali per salvare le vite umane”.

“E allora mi chiedo, perché non si opera tutti e sempre al Civile, anche Ortopedia che già ogni tanto lo fa? Creando anche uno spazio per oculistica? In questo modo gli anestesisti richiamati dalla pensione a disposizione di tutto il blocco operatorio e non in via esclusiva di questa o quella specialità medica, andando così in supporto dei pochi anestesisti del Civile. Mi sembra ovvio e normale che debba essere così. Chiedo pubblicamente un intervento in tal senso da parte del Sindaco di Alghero, anche in qualità di massima autorità sanitaria cittadina”.

Sicurezza della pista ciclabile Fertilia-Le Bombarde. “Questo luogo molto frequentato sia dagli sportivi per l’attività motoria quotidiana sia da cittadini e turisti come percorso ciclopedonale per arrivare alle spiagge della zona nord della città è abbandonato da tempo. Nessuna manutenzione, nessuno sfalcio della vegetazione che la divide dalla Strada Statale. Chiedo un intervento urgente perché venga ripristinata la sicurezza di ciclisti e runner”.