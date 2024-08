Futsal Fc Alghero, tra attesa della Cunetta e supporto ai giovani

ALGHERO – Stagione alle porte per la Futsal FC Alghero che disputerà anche in questa stagione il campionato nazionale di serie B. L’esordio è in programma sabato 26 ottobre ma il 5 e 16 ottobre ci saranno gli appuntamenti con la Coppa Divisione. La società ha fatto richiesta di poter utilizzare per la preparazione atletica la palestra comunale di Santa Maria La Palma per evitare qualsiasi intralcio ai lavori che l’amministrazione comunale ha programmato per l’ultima settimana di agosto al Pala Manchia. Interventi essenziali grazie ai quali si potrà portare una categoria nazionale nel palazzetto cittadino che nel basket non si vede da anni e che invece nel calcio a 5 purtroppo non c’era stato modo di vedere 15 anni fa.

Nel frattempo la società giallorossa, la Divisione Calcio a 5 e la Federazione sono in contatto giornaliero per l’organizzazione logistica delle partite di Coppa. Ma la Futsal Fc Alghero guarda soprattutto ai giovani e ha organizzato due diversi stage nelle giornate di venerdì 23 e martedì 27 agosto, a partire dalle 19 nella palestra del Mariotti. L’appuntamento è riservato alle annate 2006, 2007 e 2008 (Under 19 nazionale) e alle annate 2008, 2009 e 2010 (Under 17 regionale).