Forza Italia entusiasta punta a Conoci: “Bocciatura che preoccupa, urge riflessione”

Ci aspettavamo un buon risultato ad Alghero per Forza Italia. Possiamo però dire che è stato ottimo, al di là di ogni più rosea aspettativa.” Così il Capogruppo di F.I. in Consiglio Comunale Nunzio Camerada e il Vice coordinatore provinciale Antonello Peru commentano il risultato degli Azzurri algheresi. I cittadini algheresi hanno risposto in massa all’appello elettorale di Marco Tedde e Giovanna Caria, supportati dalla appassionata squadra di Forza Italia che in città si conferma il partito più importante, col 15,3% e 2846 voti. Seguiti dai Riformatori, molto tonici con Marinaro, che ottengono un buon 11,5%. Più distanziati Fratelli d’Italia, che candidava il sindaco Conoci, con 1892 voti e il 10,2%. A seguire la Lista Civica Uniti col 10,3% e il PD col 9,6. I risultati dei due candidati Tedde e Caria sono veramente entusiasmanti. Tedde per la terza volta alle elezioni regionali è stato in assoluto il più votato ad Alghero con ben 2471 voti, e da solo ha distanziato FdI di circa 600 voti. Caria, alla sua prima esperienza regionale, ha conseguito un ottimo risultato, 1438 preferenze, oltre il doppio di quelle ottenute dal sindaco in carica Conoci che nella lista di FdI ne ha avute 640. Insomma, un successo a tutto tondo.

Forza Italia Alghero per l’ennesima volta si conferma la roccaforte del partito azzurro in Provincia e in Sardegna. Circostanza che certifica che gli azzurri catalani sono apprezzati e seguiti con affetto per il loro assiduo lavoro a favore della comunità, con proposte ed azioni politiche corali che puntano efficacemente a risolvere i problemi dei cittadini e a disegnare per i giovani e le nuove generazioni l’Alghero del futuro. “Siamo sinceramente preoccupati per il modesto risultato del sindaco Conoci, che sembrerebbe deporre per uno scarso gradimento dei cittadini algheresi verso l’attuale Giunta. Dalla quale il sindaco negli ultimi mesi ha esautorato senza motivazione, o meglio, con motivazione postuma altalenante e contradditoria, gli assessori espressi da Forza Italia Giovanna Caria e Antonello Peru –sottolineano i dirigenti azzurri-. Sul tema occorrerà avviare nell’interesse degli algheresi una serena riflessione in previsione della imminente tornata elettorale comunale. Ringraziamo per l’impegno profuso la grande squadra di Forza Italia Alghero, formata da tante donne e tanti uomini che fanno politica per passione. Lontani anni luce da certo “carrierismo” che da ultimo sembra inquinare la politica. Ma ringraziamo soprattutto i cittadini algheresi che ci hanno premiati con uno straordinario risultato. Ci impegneremo ancor di più nell’interesse della nostra comunità, forti di questa fiducia e di questo straordinario consenso –chiudono Camerada e Peru-.