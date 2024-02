Tedde e Caria raggianti: “Risultato straordinario oltre le attese, ora avanti con le comunali”

ALGHERO – Dopo l’analisi dei risultati, si registrano i primi commenti. Grande la soddisfazione da parte di Forza Italia che, tramite il suo leader e più votato ad Alghero, Marco Tedde, conferma che “era atteso un buon risultato, ma quanto ottenuto va ben oltre e questo grazie agli algheresi, e non solo, che hanno ancora una volta sostenuto chi tralascia le troppe parole per preferire concretezza e azioni”. Ma non solo. Infatti vista la condizione a dir poco febbrile del Centrodestra algherese non manca anche un commento sul voto fortemente negativo subito dal sindaco Conoci. “Siamo preoccupati della bocciatura del sindaco che denota uno scarso gradimento della comunità, questa sarà una questione da affrontare, insieme ad altre, in vista del percorso delle comunali”, chiude Tedde. Sullo stesso esisto il Primo Cittadino ha confermato che si è trattato di un risultato assolutamente negativo.

Non è certo cosi per Michele Pais, anche se è palese che le attese fossero diverse ma, è evidente, nel suo caso hanno, anche, pesato le tante candidature di “area”. Delusione anche per Salaris e Piras di Alleanza Sardegna, mentre per ritornare in casa azzurra è raggiante l’ex-assessore Giovanna Caria che ottiene un ottimo risultato stagliandosi come probabile candidata alle prossime elezioni comunali in qualità di sindaco, del resto, la riaperture delle urne non è cosi molto lontana. Due mesi scarsi ancora di amministrazione e poi lo stop e il voto ai primi di giugno.

Partita che, però, visto anche il risultato regionale vedrà protagonisti anche il Partito Democratico, con le figure di Enrico Daga e Mimmo Pirisi, e ovviamente Roberto Ferrara dei 5 Stelle e Valdo Di Nolfo per la civica della Todde. Questo, di fatto, sarà “il direttorio” del Centrosinistra in vista delle comunali. Almeno, ad oggi.