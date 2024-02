Classifica partiti ad Alghero, primo Forza Italia seguono Riformatori Sardi e l’exploit di Uniti per la Todde

ALGHERO – Tra i vari dati da porre sotto la lente dell’analisi c’è ovviamente quello locale. E dunque di Alghero a partire dalla classifica dei partiti più votati: al primo posto si conferma Forza Italia che, grazie al risultato di Marco Tedde (2471 in totale nella circoscrizione 3108) e Giovanna Caria (1438 in totale 1708), arriva nel comune catalano al 15,3%. Al secondo posto, con Francesco Marinaro che ha raggiunto, in tutta la circoscrizione 2413 (1695 ad Alghero), i Riformatori Sardi al 11,5%. Segue, con grande sorpresa, compiendo un vero e proprio exploit, grazie al risultato di Valdo Di Nolfo, che ha ottenuto in totale 1918 voti, la civica regionale Uniti per la Todde e di fatto, è il primo partito ad Alghero del Centrosinistra.

Segue Fratelli d’Italia, quarto partito in città e terzo del Centrodestra, con 10,2%, dove il sindaco Mario Conoci ha raggiunto i 640 voti ad Alghero e in totale 917 e Monica Pulina in totale 614 preferenze. Seguono, poi, il Partito Democratico col 9,6% e poi la Lega col 9,2% con Michele Pais che ha raggiunto i 2472 voti, seguono Cinque Stelle con Roberto Ferrara che ha raggiunto 924 voti, 5S che vedono lo straordinario risultato di Desire Manca che ha ottenuto 7992 voti.

Come risultato generale, Alghero si conferma una città di Centrodestra coi partiti di questa coalizione che raggiungono il 52,2 (9996 voti) mentre il Centrosinistra per la Todde si ferma al 42,1 ovvero 8221 voti, mentre Renato Soru si è fermato al 6,3% con 1238 voti.