Regionali, spoglio: ritardi assurdi, Todde presidente. Di Nolfo verso Cagliari, Ferrara, Tedde e Pais forse

ALGHERO – Anche questa volta, non si riesce ad avere un risultato definitivo neanche dopo oltre un giorno. Un’indecenza per un moderna democrazia e per le Istituzioni locali. Ma tant’e. E dunque ci si trova a martedi mattina che non sono ancora conteggiate almeno 22 sezioni. Per questo il risultato, per ora vincente, seppur di pochissimo per Alessandra Todde, si parla di circa lo 0,3% su Paolo Truzzu, circa 2000 voti, è ovviamente ancora da confermare. Mentre Renato Soru non va oltre l’8,6 confermando il trend che vede l’elettorato “polarizzare” il proprio voto verso i probabili vincenti all’ottica di una legge elettorale pessima.

Intanto, qualora dovesse vincere la candidata di 5 Stelle e Partito Democratico, la composizione del Consiglio Regionale dovrebbe essere la seguente: 11 per il Partito Democratico, 6 per Cinque Stelle (con Roberto Ferrara che potrebbe essere eletto), 3 per Alleanza Verdi Sinistra, Progressisti e Uniti per la Todde, con l’algherese Valdo Di Nolfo che dovrebbe essere eletto (per adesso l’unico certo) e 2 a testa tra Orizzonte Comune e Sinistra Futura. Mentre il Centrodestra eleggerebbe 7 Consiglieri di Fratelli d’Italia (niente da fare per il Sindaco Mario Conoci che è il sesto della lista), 3 di Forza Italia (con Marco Tedde che, primo della lista, potrebbe essere eletto), 3 Riformatori Sardi (difficile per Francesco Marinaro), 3 per Sardegna al Centro, 2 per Alleanza Sardegna (niente da fare per gli algheresi Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras).

ECCO TUTTI I VOTI DI LISTA IN SARDEGNA:https://elezioniregionali2024.regione.sardegna.it/voti-di-lista