Il Red Valley ad Olbia “sbanca” con anche i Club Dogo il 17 agosto

OLBIA – In Sardegna arriva la storia del rap Italiano! Ad ampliare la line up di RED VALLEY 2024 arrivano i CLUB DOGO, che si esibiranno il 17 agosto 2024 all’Olbia Arena. I biglietti per il DAY4 sono disponibili su www.redvalleyfestival.com/tickets-day4.

Con 10 date al Forum di Assago tutte sold-out, un album di ritorno “Club Dogo” (uscito venerdì 12 gennaio per Island Records) che ha già raggiunto la certificazione di disco di Platino e una data evento che li vedrà protagonisti a San Siro (28 giugno 2024), il trio è pronto ad esibirsi nella provincia sarda per uno show irripetibile per ringraziare i fan del sostegno dimostrato per oltre vent’anni.

Red Valley. Il solo festival italiano che propone una line up ricca di ospiti musicali che vanno dall’urban al pop fino all’elettronica e alla dance – non smette di stupire! Gli abbonamenti Festival Full Pass e per le singole serate sono disponibili online su redvalleyfestival.com.

Con un’affluenza di oltre 70mila persone nel 2022 e oltre 105mila persone nel 2023, il RED VALLEY – powered by Amazon Music, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti, con la partnership radiofonica di Radio 105 – nella sua ottava edizione promette 4 giorni intensissimi con concerti live, dj set, oltre ad attività collaterali all’insegna della musica e del divertimento a partire dalle ore 18.

DAY 1 – 14 AGOSTO 2024

DRILLIONAIRE

GEMITAIZ

KID YUGI

TONY EFFE

+ more TBA.

DAY 2 – 15 AGOSTO 2024

GAZZELLE

MAX PEZZALI

TOMMASO PARADISO

ARIETE

IL PAGANTE

+ more TBA.

DAY 3 – 16 AGOSTO 2024

GEOLIER

SFERA EBBASTA

IL TRE

SHABLO

TONY BOY

+ more TBA.

DAY 4 – 17 AGOSTO 2024

ANNALISA

CLUB DOGO

COEZ & FRAH QUINTALE

IRAMA

SALMO & NOYZ

DISS GACHA

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

+ more TBA