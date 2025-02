Forza Italia difende le Aziende sanitarie sarde: “Ministero smentisce Bartolazzi”

CAGLIARI – “I dati ministeriali intestano alle aziende sanitarie sarde le migliori performance in Italia” Lo hanno dichiarato in Aula i consiglieri regionali di Forza Italia, i dati ministeriali pubblicati ieri relativamente alle performance dei direttori generali in Sardegna anno 2023 smentiscono clamorosamente le asserite ragioni poste a fondamento del DDL concernente il commissariamento dei direttori generali proposto dalla giunta todde che erroneamente evidenzia vecchi dati del 2022.

É quindi clamoroso l’errore contenuto nel testo del DDL sul commissariamento delle aziende sanitarie che viene perentoriamente smentito dai dati ufficiali del ministero della salute presentati ieri e che intestano alle aziende sanitarie della Sardegna addirittura la migliore performance di Italia in termini di differenziale migliorativo conseguito nel 2023 rispetto all’anno 2022.

Ciò conferma l’ottimo lavoro svolto dalle aziende sanitarie e dei direttori generali che sin dai primi mesi della esistenza degli atti aziendali e quindi delle aziende stesse hanno conseguito performance tra le migliori di Italia.

Ieri, il ministero conferma il trend più che positivo e che sarà verosimilmente confermato quando ci saranno i futuri dati ministeriali del 2024 e che già per il 2023 attestano la Sardegna tra le prime 13 Regioni d’Italia, per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza.

Facciamo tutti un appello alla presidente Todde, al PD e agli altri partiti di maggioranza, affinché non votino l’inutile commissariamento delle aziende sanitarie, con la gravissima conseguenza di bloccare un trend positivo avviato dalla attuale governance delle aziende sanitarie e dal loro personale tutto.