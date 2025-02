Parco Asinara, incontro dei presidenti dei consigli comunali

PORTO TORRES – Analizzare la situazione generale e cercare eventuali soluzioni che possano accelerare e favorire la nomina del Presidente del Parco Nazionale dell’Isola dell’Asinara. Questo il tema dell’ultimo incontro dei presidenti dei Consigli comunali della Rete Metropolitana del Nord Sardegna che comprende i comuni di Porto Torres, Sassari, Alghero, Stintino, Sorso, Sennori, Castelsardo e Valledoria.

Alla riunione, nella sala consiliare del Comune di Porto Torres dal Presidente del Consiglio turritano Franco Satta, erano presenti gli omologhi di Sassari Mario Pingerna, di Alghero Mimmo Pirisi, di Sorso Francesco Sechi, di Sennori Roberto Desini e di Stintino Agostino Schiaffino.

Il tavolo è stato aperto dal Presidente Satta che, anzitutto, ha condiviso con i presenti la notizia della nomina del nuovo commissario straordinario all’Ente Parco Nazionale, e soprattutto la crescente preoccupazione determinata dall’ennesimo rinvio dell’auspicata nomina del Presidente di un Ente così importante per il territorio del nord ovest della Sardegna. Satta ha illustrato anche le preoccupate dichiarazioni degli operatori dell’Asinara, esposte nel corso della seduta aperta del Consiglio Comunale dello scorso 18 febbraio nel quale hanno sottolineato la situazione di incertezza in cui vengono a trovarsi in un momento cruciale per l’avvio della prossima stagione turistica. Il Presidente turritano ha evidenziato come l’ordine del giorno portato all’attenzione dell’Assemblea sia stato condiviso in maniera unitaria da tutti i gruppi consiliari, di maggioranza e minoranza.

Il primo a prendere la parola al tavolo è stato il Presidente del Consiglio di Stintino Agostino Schiaffino che per la posizione geografica del proprio Comune ha un’approfondita conoscenza delle realtà economiche e degli interessi che ruotano intorno al territorio del Parco Nazionale e dell’Area Marina Protetta che lo circonda. Schiaffino ha ribadito che solo con la presenza costante di un Presidente si può gestire una situazione complessa come quella dell’Isola dell’Asinara e ha invitato i colleghi presidenti ad assumere una posizione ferma in merito alla richiesta di una sua nomina. Roberto Desini, Presidente del Consiglio Comunale di Sennori, ha poi affermato con rammarico che la situazione paradossale di non avere garantita una governance stabile potrebbe essere il frutto di errori commessi in passato che occorre non ripetere e quindi è giunta l’ora di prendere una posizione chiara, anche con un deliberato di tutti i Consigli Comunali. L’obiettivo è creare una sinergia con il territorio in maniera tale da far percepire il Parco Nazionale dell’Asinara come un bene di tutta la comunità. Concorde con l’approvazione di una proposta di deliberazione comune anche Mario Pingerna, Presidente del Consiglio Comunale di Sassari, affinché si dimostri che questa volta ci si muove come area vasta in pieno accordo. Pingerna ha sottolineato che sebbene la nomina del Presidente del Parco dipenda dal ministero dell’Ambiente, sentita la Regione, prima di decidere è necessario ascoltare i rappresentanti delle comunità locali anche in prospettiva della futura Città metropolitana di Sassari. Ritiene, inoltre, sia importante coinvolgere la Presidenza della Regione perché si faccia portavoce in Presidenza del Consiglio dei Ministri del pensiero e delle richieste del territorio in merito alla nomina del Presidente.

Mimmo Pirisi, Presidente del Consiglio Comunale di Alghero ha ribadito l’importanza dei Parchi Nazionali e/o Regionali per la difesa e la tutela degli ambienti naturali evidenziando che anche nel comune catalano insiste un Parco e che una situazione caratterizzata da un governo stabile può garantire la collaborazione in rete tra realtà simili. Pertanto, ha sottolineato l’importanza di un documento dei presidenti da inviare agli organi istituzionali e di un ordine del giorno o di una risoluzione dei consigli comunali che coinvolga tutti i capigruppo. Infine, Parisi ha suggerito di coinvolgere nelle iniziative anche i comuni dell’area vasta che non si affacciano direttamente sul Golfo dell’Asinara. Favorevole al documento da sottoporre all’attenzione dei capigruppo per la redazione di un ordine del giorno o di una risoluzione da votare in Consiglio anche Francesco Sechi, Presidente del Consiglio comunale di Sorso che ha precisato come la missione di tutela della flora e della fauna di un Parco Nazionale vada di pari passo con la necessaria presenza di un Presidente, soprattutto in una situazione complessa come quella dell’isola dell’Asinara dove le principali criticità riguardano la gestione del patrimonio immobiliare e, soprattutto, il sistema del ciclo dell’acqua.

Considerata l’importanza del tema trattato i presidenti della Rete Metropolitana del Nord Sardegna hanno quindi deciso di redigere un documento da indirizzare al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, al Sottosegretario Claudio Barbaro e alla Presidente della Regione Alessandra Todde. Allo scopo di conferire il massimo peso istituzionale alle istanze del territorio, i presidenti hanno inoltre stabilito l’elaborazione e la condivisione di un ordine del giorno o di una risoluzione da portare in votazione nei rispettivi Consigli comunali, ribadendo il fatto che solo attraverso una azione incisiva, condivisa da tutto il territorio, si possano attivare le azioni necessarie per la nomina del Presidente del Parco Nazionale dell’Isola dell’Asinara. A margine dell’incontro i presidenti hanno incontrato il sindaco Massimo Mulas che li ha ringraziati per il loro impegno su una tematica di fondamentale importanza per tutto il nord Sardegna