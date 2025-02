Psd’Az a Forza Italia: “Plauso per il congresso, buon lavoro a Delogu”

ALGHERO – “Domenica scorsa si è tenuto il congresso cittadino di Forza Italia nel quale è stato eletto alla carica di segretario il Dott. Andrea Delogu. La Sezione “Tore Pintus” del Partito sardo d’Azione di Alghero, si complimenta co il partito di Forza Italia in quanto la celebrazione del congresso cittadino è espressione di un partito vivo e democratico”, cosi il segretario cittadino del Psd’Az Giuliano Tavera riguardo il congresso degli azzurri. “Formuliamo le nostre più vive congratulazioni al neo segretario cittadino, Dott. Andrea Delogu, che saprà dare un fattivo contributo di idee per la nostra città, augurandogli buon lavoro”.