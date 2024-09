Forte pioggia nella notte, Alghero allagata: viabilità critica e effluvi fognari

ALGHERO – Come previsto, nella nottata c’è stata un’abbondante pioggia e, purtroppo, come prevedibile Alghero è finita sott’acqua. Prima qualche fulmine, poi forti tuoni e a seguire un temporale che ha inondato la Riviera del Corallo e l’agro, facendo scappare verso le proprie abitazioni i diversi turisti ancora presenti nel centro città. A finire allagate, non solo le solite strade, ma quasi ogni via del centro (via Vittorio Emanuele, via La Marmora, passeggiata Barcellona, via Sant’Agostino, via Valverde, via XX Settembre, etc, etc). Tutte ridotte in condizioni critiche e di difficile transito per auto e figuriamoci moto e pedoni. E, ancora una volta, dopo pochi minuti sono saltati i tombini creando delle “fontane”: un misto di acqua piovana e sversamenti fognari con olezzi ed effluvi a dir poco sgradevoli. Insomma la solita desolante condizione di Alghero durante e dopo un forte acquazzone.