Condanna degli atti di vandalismo contro la sede del PD di Cagliari

ALGHERO – “Il Partito Democratico di Alghero esprime la propria solidarietà agli amici e compagni del Partito Democratico di Cagliari, unitamente alla Fondazione Enrico Berlinguer e a tutti gli iscritti e simpatizzanti sardi del partito, per il grave atto di vandalismo subito. Questi gesti non solo danneggiano fisicamente gli spazi destinati al confronto e alla partecipazione democratica, ma rappresentano anche un attacco ai valori di civiltà e dialogo che il nostro partito difende da sempre con fermezza.

In un momento storico in cui è fondamentale costruire ponti e lavorare per il bene comune, episodi di questo tipo sono inaccettabili e vanno fermamente condannati. Il PD continuerà a essere in prima linea nel difendere la democrazia, i diritti e la libertà di espressione, rinnovando il proprio impegno a favore di una politica inclusiva e rispettosa.

Invitiamo tutte le forze politiche e sociali a condannare tali atti e a unirsi nel promuovere una cultura del rispetto e della partecipazione”

Segretario cittadino del PD di Alghero

Enrico B. Daga