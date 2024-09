“Vile atto contro la sede Pd di Cagliari, barbarie anti-democratiche”

ALGHERO – “La notizia appresa dagli organi di stampa circa l’atto vile perpetrato

ai danni della sede storica del partito democratico Sardo di via Emilia

a Cagliari per opera di ignoti ci lascia esterrefatti e sgomenti e ci

riporta indietro agli anni più bui dell’Italia pre democratica, colpire

un luogo di confronto, partecipazione e dibattito simbolo della politica

sarda da tanti anni sede storica del partito comunista italiano ,poi pds

Ds e infine partito democratico e per noi democratici algheresi un colpo

al cuore , solo ieri nella nostra sede storica di via Mazzini in citta

abbiamo esercitato la volontà di dibattere e confrontarci in quanto

riconosciamo da sempre questi luoghi fondamentali alla democrazia

partecipata, ecco perche tutto ciò ci deve far riflettere su quello che

è successo a Cagliari e ci deve far alzare l’asticella dell’attenzione

ed insieme condannare questo atto vile contro la democrazia , ci

sentiamo vicini alle compagne e compagni di Cagliari, mai e poi mai

accetteremo in silenzio queste barbarie di stampo antidemocratico e

attendiamo fiduciosi le indagini delle digos sul caso”.

Il presidente dell’ assemblea del PD. Di Alghero Mimmo Pirisi

Il segretario cittadino. Enrico Daga