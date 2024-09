Lo Congrés de Cultura Catalana, una ocasió de confront també a l’Alguer

L’ALGUER – Enguany són començades les celebracions que anticipen los actes principals del Congrés de Cultura Catalana que tengueran lloc al 2025. De la Fundació Congrés de Cultura Catalana, entitat que lo propon amb la complicitat de voluntaris i entitats diverses, lo desig és que se pugui tornar a viure l’experiència dels anys 1975-1977, és a diure una mobilització popular de diversos sectors de la populació catalana, nada de una reivindicació social. Amb l’objectiu de la normalització de la llengua catalana, la desfensa dels drets de les persones i de la cultura catalana, lo Congrés s’és dedicat a analitzar l’estat de la nostra cultura, entesa com la pròpia dels Països Catalans.

Ara, cinquanta anys després de aqueix precedent històric, a travès de les inquietuds i dinàmiques pròpies del segle XXI, se vol portar a terme un nou Congrés, del qual com a una llavor se puguin generar noves mirades, espacis i direccions.

Lo Comitè Executiu del nou Congrés de Cultura Catalana és al treball de temps perquè puguin ésser realitzats una vuitantena d’actes durant lo 2025, que tengueran lloc en tots los Països Catalans.

Nomerosos los actes especials (com inauguració i clausura) que preveuen la implicació de municipis i societat cívica, de entitats, evidenciant la diversitat i riquesa de la nostra cultura. En gran anticipo, per tota l’activitat pública que ja tenguerà lloc a partir de juny de 2025, són estats programats diversos actes de debat i presentació, i al mes de octubre de 2024 lo Congrés arribarà a l’Alguer amb l’acte El futur de la llengua catalana a l’escola. Aqueixa primera activitat siguerà dedicada a l’ensenyament «del i en» català, un tema clau per la transmissió de la llengua local a les noves generacions. La conferència, que compta de la presència de ensenyants i experts del sector, tenguerà lloc divendres 11 de octubre a les 17:30 a la Sala Conferències de Sant Francesc.

Los algueresos, com a catalanoparlants, són convidats a participar a totes les activitats. La descripció detallada de la iniciativa i els seus documents inicials és disponible al web: www.noucongres.cat. Als actes de l’Alguer, lo director Esteve Plantada comptarà del suport de Carles Duarte i Irene Coghene, membres del Comitè Executiu del nou Congrés de Cultura Catalana.

Lo Congrés de Cultura Catalana vol ésser un event de gran impacte, que generi debat, amb una participació viva, diversa, enriquidora. Siguerà una ocasió per crear estructures i narratives obertes i dinàmiques a partir de la interacció entre los participants, pensant també a garantir la continuïtat de les iniciatives nades, generant resiliència i inclusió.

—————————————————————————————————–

Il Congrés de Cultura Catalana, un’occasione di confronto anche ad Alghero

Un prima giornata dedicata all’insegnamento della lingua catalana

Quest’anno sono iniziate le celebrazioni che anticipano gli eventi principali del Congrés de Cultura Catalana che avranno luogo nel 2025. La Fundació Congrés de Cultura Catalana è l’associazione che promuove le attività, con il sostegno di volontari e diverse associazioni, con l’intenzione che si possa tornare a vivere l’esperienza degli anni 1975-1977, caratterizzati da una mobilitazione popolare di diversi settori della popolazione catalana, nata da una rivendicazione sociale. Con l’obiettivo della normalizzazione della lingua catalana, la difesa dei diritti delle persone e i diritti della cultura catalana, il Congrés si è dedicato ad analizzare lo stato della nostra cultura, intesa come cultura propria dei Països Catalans.

Ora, a cinquant’anni da questo precedente storico, attraverso le inquietudini e dinamiche proprie del secolo XXI, si vuole portare a termine un nuovo Congrés, dal quale come un seme possano generarsi nuovi punti di vista, spazi e direzioni. Il Comitè Executiu del Nou Congrés de Cultura Catalana è da tempo al lavoro affinché vengano portati a termine cira ottanta appuntamenti che avranno luogo durante l’arco del 2025 in tutti i Paesi Catalani.

Numerosi gli eventi speciali (come l’inaugurazione e la chiusura), che prevedono la partecipazione dei comuni e della società civile, di associazioni, evidenziando la diversità e ricchezza della nostra cultura. Preventivamente, per l’attività pubblica già in programma da giugno 2025, son stati proposti diversi eventi, tra dibattiti e presentazioni, e nel mese di ottobre 2024 il Congrés arriverà ad Alghero con l’appuntamento El futur de la llengua catalana a l’escola. Questa prima attività sarà dedicata all’insegnamento «del e in» catalano, un tema chiave per la trasmissione della lingua locale alle nuove generazioni. La conferenza, che vede il coinvolgimento di insegnanti ed esperti del settore, si terrà venerdì 11 ottobre alle ore 17:30 presso la Sala Conferenze di San Francesco.

Gli algheresi, come catalanoparlanti, sono invitati a partecipare a tutte le attività. La descrizione dettagliata dell’iniziativa e dei suoi documenti iniziali è disponibile nel sito www.noucongres.cat. Per gli eventi ad Alghero, il direttore Esteve Plantada sarà affiancato da Carles Duarte ed Irene Coghene, membri del Comitè Executiu del Nou Congrés de Cultura Catalana.

Il Congrés de Cultura Catalana vuole essere un evento di grande impatto, in grado di generare dibattito, con un partecipazione viva, diversa, feconda e in grado di arrichire. Sarà un’ocassione per creare strutture e narrative aperte e dinamiche a partire dall’interazione tra i partecipanti, pensando nel contempo a garantire la continuità delle iniziative nate, generando resilienza, inclusione e un sentimento di appartenenza e radicamento.