Fondi e crescita Cap d’Any, Forza Italia non ci sta: “I meriti sono nostri, non di altri”

Alghero, 19 dicembre 2023 – F.I. Alghero ha sempre preferito la politica del “fare” anziché quella del “dire”. Non siamo soliti metterci medaglie di latta. Ma non possiamo non rilevare che nelle ultime settimane vi sia una corsa sfrenata verso i “selfie” e all’ascriversi mediaticamente meriti spesso ingiustificati.

Grazie al grande lavoro messo in campo dalla sua Fondazione, Alghero si accinge a realizzare un cartellone di eventi straordinario grazie ad un grande lavoro di squadra fatto a Cagliari dagli assessori Fasolino e Chessa unitamente all’ onorevole Marco Tedde, con l’inserimento nella finanziaria regionale di uno stanziamento di un milione di euro a favore dei capodanno di Sardegna. Il monitoraggio continuo dell’onorevole Tedde ha consentito che i criteri di suddivisione delle risorse garantissero l’importanza e la storicità dell’evento anche rispetto ad altri comuni. La perfetta sintonia fra gli uffici programmazione della Fondazione e del Comune hanno permesso di raggiungere l’obiettivo della tranche massima di finanziamento.

Non solo, con un emendamento al collegato alla finanziaria di sono allocate, sempre grazie al lavoro di squadra “Chessa, Fasolino Tedde” ulteriori risorse che saranno d’ausilio per la città di Alghero e per una grande promozione turistica per l’intera Sardegna.

Questi sono i fatti. A quelli che sanno solo che il Capodanno anche ad Alghero si festeggia il 31 dicembre lasciamo gli sterili slogan.