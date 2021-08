Fondazione, oggi ad Alghero Nick the Nightfly

ALGHERO – Cresce l’attesa per “Ri-Jazz”, lo spettacolo in programma questa sera, martedì 3 agosto (ore 21.30 Lo Quarter) che vede protagonista Nick The Nightfly. Il video è liberamente utilizzabile. Con Nick The Nightfly, sul palco di Alghero Massimo Carboni al sax, Emanuele Dau tromba, Mariano Tedde piano, Salvatore Maltana contrabbasso e Massimo Russino alla ba­tteria per la nuova data di JazzAlguer. A cura di Bayou Club Events (bayouclub.info@gmail.com). Per informazioni, curiosità e contatti, attive le pagine social “Alghero Turismo” e il sito dedicato. https://www.algheroturismo.eu/.