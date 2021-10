Fondazione Alghero: Play Alghero, al via i test in città

ALGHERO – Ti piacerebbe avere un ruolo attivo nel processo di realizzazione dei giochi fisici e digitali ispirati al patrimonio culturale di Alghero? Dal 2 al 10 ottobre, nei fine settimana, c’è la possibilità di diventare game tester grazie agli open days dedicati alla prova ed al collaudo dei primi quattro giochi: due analogici che prevedono un itinerario di esplorazione urbana nei principali siti culturali e due videogiochi. È semplice, sarà sufficiente prenotare un turno di gioco attraverso il link dedicato https://playalghero_opendays. eventbrite.it.

L’appuntamento è nella Torre San Giovanni in Largo San Francesco, dove i tester riceveranno il materiale necessario per collaudare i giochi e, a conclusione della prova, compileranno un questionario di valutazione sull’esperienza appena vissuta. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno annunciati nuovi appuntamenti per testare il resto dei giochi in sviluppo.

Play Alghero è il brand che identifica il sistema di giochi realizzati nell’ambito del progetto europeo MED GAIMS GAmifIcation for Memorable tourist experienceS, finanziato dall’Unione Europea all’interno del Programma ENI CBC Mediterranean Sea Basin con un contributo di 2.1 milioni di euro. Fondazione Alghero è uno dei partner del progetto, che vede coinvolte altre sei organizzazioni in Libano, Spagna e Giordania. Grazie a MED GAIMS, ad Alghero sono attualmente in corso di sviluppo dieci giochi, cinque fisici e cinque digitali, con la partecipazione di cittadini attivi, associazioni culturali, giovani appassionati di gaming, professionisti del settore ed il coordinamento generale di Fabio Viola, uno dei massimi esperti del settore. Per maggiori informazioni sul progetto MED GAIMS è possibile consultare il sito https://www.enicbcmed.eu/ projects/med-gaims

L’ambizioso obiettivo è quello di rivoluzionare la tradizionale visita ai siti culturali della città di Alghero, utilizzando principi e tecnologie della gamification per innovare e rendere unica l’esperienza turistica con l’applicazione del game design a nuove forme di fruizione dei luoghi turistici.

Tutte le curiosità, le informazioni e le descrizioni dei giochi realizzati ad Alghero sono consultabili sul nuovo sito dedicato www.playalghero.it. L’identità comunicativa di tutto il progetto è curata dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari – Laboratorio AnimazioneDesign – nell’ambito del progetto di ricerca finalizzato alla realizzazione di un itinerario di installazioni ludiche urbane che animeranno l’intero percorso visivo nei luoghi simbolo della città.