Fine Consigliatura, Cocco: “Bilancio positivo tra progetti ambiziosi e sfide raggiunte” | video

ALGHERO – L’avvicinarsi del voto, ovviamente, contempla anche la fine del mandato e con esso una serie di considerazioni e analisi a bilancio dei vari ruoli governativi. Tra questi uno dei principali, per quanto riguarda Alghero, ma diremmo più in generale l’intera Isola, è il turismo e anche la cultura. Asset fondamentali per la crescita, sviluppo e creazione di occasioni di lavoro e dunque benessere anche sociale per famiglie, imprese e singoli individui. L’assessore Alessandro Cocco, già coordinatore e candidato con Fratelli d’Italia, che ha gestito per oltre due anni questi importanti deleghe, si sofferma nell’intervista che segue su alcuni degli obiettivi raggiunti indicando anche alcune questioni che dovranno essere affrontate e sfide raggiunte, non con qualche difficoltà.

L’INTERVISTA CON L’ASSESSORE ALESSANDRO COCCO