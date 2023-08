Fervono i preparativi per la Festa patronale di Maristella

ALGHERO – Fervono i preparativi per la festa patronale in onore della Beata Vergine Stella Maris che si terranno domenica 27 agosto a Maristella. Il Comitato dei Festeggiamenti con Presidente Antonio Fenu in collaborazione con Padre Sebastiano Martinez, Parroco di Maristella ha preparato il seguente programma:

Ore 11,00 Santa Messa, con la partecipazione del Coro di Guardia Grande, diretto dal maestro Giulio Leone. A seguire processione, da piazza chiesa, a piazza circolo, con la partecipazione della Banda Musicale Dalerci di Alghero e al rientro omaggio alla Madonna presente nel giardino dell’Oratorio di Borgata.

Seguirà un momento conviviale (rinfresco) e per pranzo arrostita all’aperto nell’ oratorio di borgata a cura del Comitato Festeggiamenti. Sono invitate a partecipare le autorità, religiose, civili e tutti quelli che desiderano trascorrere una giornata spensierata a Maristella, ridente borgata, incastonata nella striscia di terra delimitata dal mare che bagna la spiaggia di Lazzaretto e il golfo di Porto Conte.