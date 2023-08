PD Indignato per le accuse di Fdi a Pirisi

ALGHERO – “Il documento sottoscritto dall’intero direttivo di Fratelli d’Italia e dal coordinatore cittadino di Alghero rivolto al capogruppo del PD in Consiglio comunale Mimmo Pirisi, ha toccato per contenuti, stile e rispetto istituzionale un livello tale che indurrebbe a non dare alcuna risposta.

L’uso di termini quali spregevole, avvelenamento del clima politico, la peggiore sinistra, menzogne, agguati dietro i muretti a secco, il dileggio del termine Compagni, rappresentano un linguaggio d’altri tempi che tutti insieme dobbiamo superare.

Chi amministra, è bene ricordarlo, ha il dovere di rispondere ai cittadini e consiglieri comunali.

Le opposizioni hanno il compito di vigilare sull’operato di sindaco e amministrazione.

Buttarla sul piano personale è soltanto il tentativo di intorbidire le acque, quando non si hanno argomentazioni.

Abbassare i toni della polemica e stare ai fatti concreti è l’invito che rivolgiamo per restituire un Po di dignità a coloro che sono chiamati a gestire il bene pubblico.

A meno di un anno dalla conclusione della legislatura, è tempo di bilanci, saranno i cittadini con il loro voto ad avere l’ultima parola.

Mario Salis, Segretario Circolo Pd Alguer