“Fabbricati e terreni detenuti abusivamente, rischio danno erariale”

ALGHERO – “Ad Alghero, ci sono 11 fabbricati e 17 terreni dell’amministrazione che vengono posseduti senza titolo da soggetti terzi. È sicuramente motivo di grande preoccupazione perché c’è la possibilità di usucapioni ventennali”. E’ stato il capogruppo di Forza Italia, già sindaco, Marco Tedde, a ritornare su un un altro tema piuttosto delicato che riguarda il centro catalano.

“L’amministrazione – ha evidenziato l’azzurro in Aula – ancora non ha dato risposte alle mie molteplici istanze e sollecitazioni. Fin dal 27 marzo del 2025, in sesta commissione, abbiamo appreso di questi possessi abusivi e abbiamo chiesto all’amministrazione di intervenire”, ma non solo, “l’amministrazione Cacciotto, dal marzo dello scorso anno non è intervenuta, mentre siamo davanti ad una situazione piuttosto delicata che è foriera di possibili responsabilità erariali e di danni a carico dei cittadini algheresi”.