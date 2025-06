Ex-Mercato, “Basta attese, Cacciotto usi 550mila euro recuperati dal Centrodestra”

ALGHERO – “Nel 2021, su iniziativa dell’allora assessore al Turismo Marco Di Gangi, la Città Metropolitana di Sassari aveva stanziato 550.000 euro per la riqualificazione dell’ex mercato civico, con l’obiettivo di implementare la funzionalità di uno spazio importante per il centro storico e per gli eventi. risolvendo alcune delle criticità dei precedenti lavori di recupero.

La riqualificazione dell’ex mercato civico non è una questione secondaria: riguarda la valorizzazione del nostro patrimonio storico, un’opportunità per la nostra filiera produttiva locale, comprese le produzioni del Parco di Porto Conte, nonché la possibilità di restituire uno spazio vivo, decoroso e polifunzionale alla città. Per questo con Fratelli d’Italia chiediamo che l’amministrazione si attivi immediatamente: le risorse ci sono, ora serve la volontà politica di utilizzarle.

Il finanziamento del progetto redatto dall’assessore Di Gangi si arenò a causa della mancata nomina del direttore del Centro Regionale di Programmazione, incarico che ormai però risulta individuato.

Ci chiediamo cosa stia facendo l’attuale amministrazione per non perdere mezzo milione di finanziamento. È importante capire se il progetto stia andando avanti o se sia stato rimodulato, se gli assessorati competenti stiano lavorando su questo progetto, se sia in corso insomma un qualsiasi dialogo con la Regione e con la Città Metropolitana, anche vista l’attenzione emersa all’interno della maggioranza con l’intervento del Consigliere del Psd’Az Mulas.

Dopo dodici mesi di governo cittadino speriamo siano stati portati avanti atti concreti sull’utilizzo di risorse programmate e disponibili, utili anche a risolvere alcuni dei problemi strutturali dell’ex mercato civico. Se non lo avesse ancora fatto, speriamo che l’Amministrazione prenda in mano la situazione”.

Pino Cardi, coordinatore cittadino

Fratelli d’Italia – Alghero