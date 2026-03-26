Europa Verde (Avs), ieri il report sul lavoro svolto dall’assessore Marinaro

ALGHERO – “Ieri sera si è tenuto il primo degli incontri promossi da Europa Verde Alghero “Dibattito Civico” che ha visto come protagonista l’Assessore ai Lavori Pubblici di Alghero Francesco Marinaro. L’incontro, che ha generato una grande partecipazione di pubblico, è stato moderato dal Consigliere Comunale Giampietro Moro, ed ha visto la partecipazione del Sindaco Cacciotto, dell’Assessora Ornella Piras e della Consigliera Comunale Beatrice Podda. Nella prima parte della serata Marinaro ha raccontato i suoi venti mesi di attività, di come avesse trovato la situazione appena insediato in amministrazione e di come sia intervenuto per sistemare le molte criticità e di quanto ancora ci sarà da fare per il futuro”, così il report del partito Europa Verde (Avs) riguardo l’incontro di ieri sera.

“La sua relazione ha puntato l’attenzione su asfalti e marciapiedi, decoro e verde urbano, lavori di riqualificazione sui parchi pubblici cittadini, porto e piano particolareggiato, impianti sportivi e mercati civici, ristrutturazioni sull’ex caserma dei carabinieri, l’ex cotonificio, il palazzo di Via Columbano e la Circonvallazione. La seconda parte della serata si è svolta con l’apertura del dibattito, il quale è stato animato da diversi interventi del pubblico, attento e curioso nel fare domande e ricevere risposte ed informazioni. Il Sindaco Cacciotto ha poi voluto fare l’intervento conclusivo, puntualizzando su alcune tematiche e proponendo alcune soluzioni. I lavori sono stati chiusi dal Consigliere Giampietro Moro, il quale ha dato nuovo appuntamento al 9 di Aprile con il prossimo “Dibattito Civico” che vedrà come protagonista l’ Assessore al Bilancio e Programmazione Enrico Daga.”