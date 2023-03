Esplosioni e incendi, “Tavolo sicurezza col Prefetto”

ALGHERO – “Alghero ancora una volta è stata svegliata nella notte da forti esplosioni per l’incendio doloso di due autovetture, il danneggiamento di una attività commerciale e una facciata di un palazzo civico” una scena da film hanno vissuto i vigili del fuoco arrivati tempestivamente con le forze dell’ordine. Le due auto regolarmente parcheggiate bene lungo la strada di via Giovanni XXIII esimo erano avvolte dalle fiamme, un fattogravissimo non nuovo per una città turistica come la nostra non abituata a questi eventi così gravi, un gesto commesso da ignoti, evidente che questo gesto vile, fatto da coloro che volevano intimidire qualcuno non hanno fatto i conti che l’incendio appiccato alla macchina presa di mira danneggiasse un’altra parcheggiata più avanti, un gesto perpetrato e organizzato a dovere che non può non essere condannato. Questo evento che sta portando preoccupazioni per i cittadini non può che destare paure e insicurezza per la città. Per questo condanniamo fermamente quanto accaduto augurandoci che i responsabili di questo gesto, ancora ignoti, siano quanto prima identificati. A chiediamo al Sindaco un Tavolo di osservazione sulla sicurezza urbana invitando il Prefetto”

Gruppo Consiliare Udc