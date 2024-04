Ennesimo stop dell’energia elettrica, avvisi pubblici stile ottocento

ALGHERO – Nuovo avviso di interruzione di energia elettrica in parte dell’agro di Alghero, zona Sud. Ennesimo disservizio segnalato coi volantini affissi su pali, reti di recinzione, muretti, etc, come se fossimo nell’800. Segnalazioni che, come giungono bollette e altre richieste di pagamento, potrebbero arrivare via mail oppure segnalate al Comune di riferimento che poi divulgherebbe a tutta la popolazione tramite comunicazione istituzionale. Va bene la tradizione, ma il mondo va avanti e non solo a discapito delle utenze, ma si spera anche a suo vantaggio.