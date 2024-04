Baseball, esordio in serie a per la Catalana: un punto di partenza

ALGHERO – Esordio in Serie A. La Catalana Baseball cade in casa contro la Ciemme Oltretorrente Parma dopo due bellissime partite. L’esordio casalingo ha visto la squadra algherese tenere testa alla compagine emiliana per 18 inning intensi, gli errori difensivi però costano caro agli isolani. Nonostante le due sconfitte la Catalana Alghero gioca due partite coraggiose senza mai mollare, un buon punto di partenza per una stagione insidiosa.

Gara1 sabato:

12 valide a 8 per Oltretorrente che passa in vantaggio al 2° inning e allunga al 6°, la Catalana gli resta dietro e a metà partita il risultato vede in vantaggio la squadra ospite per 5 punti. Dopo varie battute valide e un fuoricampo per parte, al nono inning il tabellone recita 8-14 per Oltretorrente.

Lanciatori:

Zidda N.; Langella F. (cat)

Carnevale S.; Ceccaroli R; (OLT)

Fuoricampo:

D’Amico E. (CAT)

Pomponi M. (OLT)

Gara 2, domenica:

In gara due l’equilibrio tra le due squadre è netto. Le difese reggono grazie anche alle due splendide prestazioni dei lanciatori stranieri Quesada A. (Alghero) e Sanchez F. (Parma). Dopo 6 riprese il risultato è chiuso sul 0-0, sblocca la partita un errore difensivo da parte dell’Alghero regalando due punti all’attacco Emiliano. La Catalana batte di più ma viene sconfitta dai 6 punti inflitti dall’attacco ospite, cinico nell’usufruire degli errori sardi.

Lanciatori:

Quesada A., D’Amico E.; D’Amico L.(CAT)

Sanchez F.; Allegri A. (OLT)”