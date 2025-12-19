“Emergenza Casa, spese pazze e nessuna soluzione: nuova incompiuta di Cacciotto”

ALGHERO – In campagna elettorale il campo largo ha sbandierato il tema della crisi abitativa. Dopo un anno e mezzo e dopo aver speso 44 mila euro per l’elaborazione di un report, l’Amministrazione Cacciotto non ha adottato nessun provvedimento concreto sul tema.

A dirlo non siamo solo noi, ma anche autorevoli esponenti della maggioranza, che ora criticano apertamente l’immobilismo dell’Amministrazione Cacciotto. Anche perché proprio questo era l’anno in cui intervenire, visto l’importante avanzo di 12 milioni di euro, che invece è stato dilapidato in spese inutili.

La scelta politica dell’Amministrazione è stata quella di provare a scaricare la responsabilità sul Governo, invocando un Piano Casa nazionale e rinviando ogni decisione. Nel frattempo Alghero resta senza PUC, con IMU al massimo e con una crisi abitativa aggravata da anni di scelte ideologiche contro nuovi investimenti in ambito alberghiero, che hanno costretto il settore extra-alberghiero a dover supplire alla carenza di posti letto, con le conseguenze che ora le giovani coppie e le famiglie provano sulla loro pelle. Senza contare il problema dell’assegnazione delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica: anche su questo, da tempo, attendiamo risposte, per capire quante unità sono disponibili e quante sono indebitamente occupate senza titolo.

Parlare di diritto all’abitare e poi non decidere è la solita ipocrisia della sinistra. Come Fratelli d’Italia chiediamo atti immediati”