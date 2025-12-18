“Non c’è il numero, salta il Consiglio: Maggioranza Cacciotto in piena crisi”

ALGHERO – Questa mattina il Consiglio comunale di Alghero non ha potuto svolgersi per assenza del numero legale, certificando ancora una volta la profonda difficoltà politica della maggioranza che governa la città.

Alla seduta erano presenti esclusivamente i consiglieri di opposizione. Per la maggioranza, solo il consigliere Moro e il presidente del Consiglio Pirisi. Una presenza insufficiente che ha reso impossibile l’avvio dei lavori.

«È un fatto grave – denunciano i consiglieri comunali di centrodestra – che dimostra il totale venir meno del senso di responsabilità da parte di chi dovrebbe garantire il funzionamento delle istituzioni cittadine. Il Consiglio comunale non è un optional né uno spazio da frequentare a convenienza».

Secondo l’opposizione, l’assenza compatta della maggioranza non può essere liquidata come una semplice disattenzione. «Siamo di fronte all’ennesima conferma di contrasti interni sempre più profondi, che si stanno rivelando ormai inconciliabili e che paralizzano l’azione amministrativa, scaricandone le conseguenze sulla città».

«Mentre l’opposizione garantisce presenza e rispetto delle regole democratiche, la maggioranza dimostra di non riuscire nemmeno a essere presente in Aula – proseguono –. Alghero merita un’amministrazione capace di assumersi responsabilità e di affrontare i problemi, non una coalizione bloccata dalle proprie divisioni».

Il centrodestra annuncia che continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà e coerenza, «ma non può essere l’opposizione a supplire alle mancanze di chi governa. O la maggioranza ritrova compattezza e rispetto per le istituzioni, oppure si assuma fino in fondo la responsabilità politica di questa evidente crisi».