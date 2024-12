DUP della Giunta Cacciotto, le parole dell’assessore Daga

ALGHERO – “Il mio intervento sul DUP (Documento Unico di Programmazione), documento di indirizzo politico propedeutico alla presentazione del bilancio.

Innovazione, Sostenibilità e Valorizzazione del Territorio saranno le direttrici su cui, su mandato del sindaco, concentrerò le mie energie.

Lavoró per orientare la città verso un orizzonte in cui i temi dell’ innovazione possano trovare l’ambiente favorevole.

Punteremo sull’ICT e sull’incubazione di nuove imprese nel nostro territorio.

Alghero, con le sue bellezze naturali, la qualità della vita, il buon cibo e la vicinanza all’aeroporto, ha tutte le potenzialità per attrarre investimenti e investitori, e contemporaneamente diventare un esempio di sviluppo sostenibile.

L’obiettivo è creare partenariati con soggetti istituzionali e imprese locali per favorire la crescita di un ecosistema innovativo. Saranno valorizzate le aree industriali e il patrimonio abitativo, sfruttando le opportunità offerte dalla permanenza della Sardegna nell’Obiettivo 1.

Una grande attenzione sarà dedicata alla gestione fiscale: l’introduzione di politiche fiscali intelligenti che mirerà a garantire equità e una gestione più efficiente delle risorse rendendo la SECAL una partecipata più performante. Pagare tutti per pagare meno, in una città dove ci sono ancora troppe sacche di evasione.

Tutti devono contribuire equamente al benessere collettivo.

Un progetto fondamentale sarà la riqualificazione di Maria Pia, che sarà trasformata in un parco urbano dedicato allo sport, al tempo libero e al benessere dei cittadini. Questo spazio diventerà un punto di riferimento per le attività all’aperto e per iniziative educative, contribuendo a migliorare la qualità della vita e la sostenibilità del nostro territorio”.

Enrico Daga, assessore al Bilancio, Programmazione, Personale, Demanio e Patrimonio